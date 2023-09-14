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Украинские пилоты прошли подготовку на Gripen – шведский премьер

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 14:45
Украинские пилоты прошли подготовку на Gripen – шведский премьер
Самолеты Gripen, фото AFP via getty Images

Украинские пилоты уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen, заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон.

Источник: Sveriges Radio, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо".

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Детали: Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.

По словам Йонсона, опыт, полученный во время такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.

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Темы: истребителиШвецияпомощь Украине
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