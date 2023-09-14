Украинские пилоты прошли подготовку на Gripen – шведский премьер
Четверг, 14 сентября 2023, 14:45
Украинские пилоты уже завершили ознакомительную подготовку на шведских истребителях Gripen, заявил премьер-министр Швеции Пол Йонсон.
Источник: Sveriges Radio, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Ознакомительная подготовка завершена, и согласно докладу, который я получил от Вооруженных Сил, подготовка прошла хорошо".
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Детали: Ознакомительные учения включают испытательные полеты на самолетах и тренажерах, а также брифинги для наземного персонала.
По словам Йонсона, опыт, полученный во время такой подготовки, станет основой для определения того, есть ли условия для отправки самолетов Gripen в Украину.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Во время визита президента Владимира Зеленского в Швецию в августе обсуждалось предоставление Украине истребителей Gripen.
- Однако позже премьер-министр Швеции Ульф Крисстерссон заявил, что его страна сама нуждается в истребителях Gripen, отметив, что планов передавать их Украине пока нет.
- Недавно СМИ сообщили, что правительство Швеции может дать поручение Вооруженным силам страны оценить условия передачи Украине истребителей Gripen.