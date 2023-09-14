Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський "Орлан" долітався: сухопутники показали знищення дрона

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 14:57
Російський Орлан долітався: сухопутники показали знищення дрона
емблема 14-ї ОМБр

Сухопутні війська поділилися кадрами збиття російського розвідувального безпілотника "Орлан".

Джерело: відео 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яке оприлюднила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ

Деталі: На відео зафіксовано роботу зенітного ракетного комплексу "Стріла-10", влучання в ціль і падіння уламків ворожого безпілотника.

Реклама:

Дата та напрямок ефективної роботи бійців 14-ї ОМБр не розкриваються.

Теми: безпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
безпілотники
Свіжий знімок із супутника показав пошкоджену під Євпаторією систему ППО
НАТО, як і раніше, не бачить ознак навмисної атаки РФ по Румунії
Росіяни знов заявили про збиття безпілотників над Брянщиною
Останні новини
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
09:33
Ще понад 500 росіян знищені в Україні
Усі новини...
Реклама: