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Російський "Орлан" долітався: сухопутники показали знищення дрона

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 14:57
Російський Орлан долітався: сухопутники показали знищення дрона
емблема 14-ї ОМБр

Сухопутні війська поділилися кадрами збиття російського розвідувального безпілотника "Орлан".

Джерело: відео 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яке оприлюднила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ

Деталі: На відео зафіксовано роботу зенітного ракетного комплексу "Стріла-10", влучання в ціль і падіння уламків ворожого безпілотника.

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Дата та напрямок ефективної роботи бійців 14-ї ОМБр не розкриваються.

Теми: безпілотникивійна
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