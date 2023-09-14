Російський "Орлан" долітався: сухопутники показали знищення дрона
Четвер, 14 вересня 2023, 14:57
Сухопутні війська поділилися кадрами збиття російського розвідувального безпілотника "Орлан".
Джерело: відео 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яке оприлюднила пресслужба Сухопутніх військ ЗСУ
Деталі: На відео зафіксовано роботу зенітного ракетного комплексу "Стріла-10", влучання в ціль і падіння уламків ворожого безпілотника.
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Дата та напрямок ефективної роботи бійців 14-ї ОМБр не розкриваються.