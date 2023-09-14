Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Российский "Орлан" долетался: Сухопутные войска показали уничтожение дрона

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 14:57
Российский Орлан долетался: Сухопутные войска показали уничтожение дрона
емблема 14-й ОМБр

Сухопутные войска поделились кадрами сбития российского разведывательного беспилотника "Орлан".

Источник: видео 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которое обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ

Детали: На видео зафиксирована работа зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", попадание в цель и падение обломков вражеского беспилотника.

Реклама:

Дата и направление эффективной работы бойцов 14-й ОМБр не раскрываются.

Темы: беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
беспилотники
Свежий снимок со спутника показал поврежденную под Евпаторией систему ПВО
НАТО по-прежнему не видит признаков преднамеренной атаки РФ по Румынии
Россияне вновь заявили о сбитии беспилотников над Брянщиной
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: