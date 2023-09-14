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Российский "Орлан" долетался: Сухопутные войска показали уничтожение дрона

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 14:57
Российский Орлан долетался: Сухопутные войска показали уничтожение дрона
емблема 14-й ОМБр

Сухопутные войска поделились кадрами сбития российского разведывательного беспилотника "Орлан".

Источник: видео 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, которое обнародовала пресс-служба Сухопутных войск ВСУ

Детали: На видео зафиксирована работа зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", попадание в цель и падение обломков вражеского беспилотника.

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Дата и направление эффективной работы бойцов 14-й ОМБр не раскрываются.

Темы: беспилотникивойна
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