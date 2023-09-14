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Кремль заборонив пропагандистам навіть згадувати про мобілізацію – ЗМІ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 14 вересня 2023, 15:22
Кремль заборонив пропагандистам навіть згадувати про мобілізацію – ЗМІ
Фото: Getty Images

Російські провладні ЗМІ отримали від адміністрації президента РФ "наполегливе прохання" якомога менше висвітлювати "чутки" про другу хвилю мобілізації, а також не публікувати навіть офіційні спростування самих "чуток" щодо мобілізації.

Джерело: Meduza з посиланням на джерела в пропагандистських виданнях та у АП

Деталі: Працівник одного з провладних таблоїдів пояснив виданню, що коментарі щодо мобілізації набирають велику кількість переглядів і багато людей дізнаються про так звані "фейки" саме з них. "А як у нас (в Росії) вважається - якщо влада щось спростовує, значить, точно буде", - зазначило джерело.

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Співрозмовники видання зазначили, що прохання адміністрації президента країни-агресора, наприклад, стосується заяв глави комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, зокрема щодо "спростування" інформації про нову хвилю мобілізації.

Цей депутат став відомим у вересні минулого року, коли "спростував" підготовку мобілізації просто напередодні її початку.

Замість новин із коментарями про можливу мобілізацію в Кремлі запропонували пропагандистам зробити наголос на публікації щодо набору контрактників, який нібито йде "дуже успішно".

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Джерело видання, близьке до адміністрації президента РФ, зі свого боку, пояснило таку рекомендацію тим, що сама згадка про мобілізацію "дуже тривожить суспільство": "Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше", - зазначило джерело.

Повідомляється, що напередодні президентських виборів 2024 року така "тривожність" Кремлю не потрібна: "Вона впливає на настрої людей, у частини з них вона може перерости в протестні настрої. Такі голосуватимуть проти [Путіна] або не підуть на вибори", - каже джерело.

При цьому близькі до Кремля співрозмовники видання обмовилися, що нічого не знають про те, чи буде нова хвиля мобілізації в принципі.

Теми: Росіямобілізаціявійна
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