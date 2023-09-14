Кремль запретил пропагандистам даже упоминать о мобилизации - СМИ

Российские провластные СМИ получили от администрации президента РФ "настоятельную просьбу" как можно меньше освещать слухи о второй волне мобилизации, а также не публиковать даже официальные опровержения этих "слухов" относительно мобилизации.

Источник: Meduza со ссылкой на источники в пропагандистских изданиях и в АП

Детали: Работник одного из провластных таблоидов объяснил изданию, что комментарии относительно мобилизации набирают большое количество просмотров и многие люди узнают о так называемых "фейках" именно из них. "А как у нас (в России) считается - если власть что-то опровергает, значит, точно будет", - отметил источник.

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Собеседники издания отметили, что просьба администрации президента страны-агрессора, например, касается заявлений главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, в частности относительно "опровержения" информации о новой волне мобилизации.

Этот депутат стал известным в сентябре прошлого года, когда "опроверг" подготовку мобилизации прямо накануне ее начала.

Вместо новостей с комментариями о возможной мобилизации в Кремле предложили пропагандистам сделать упор на публикации о наборе контрактников, который якобы идет "очень успешно".

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Источник издания, близкий к администрации президента РФ, в свою очередь, объяснил такую рекомендацию тем, что само упоминание о мобилизации "очень тревожит общество": "Проще об этой теме как можно меньше говорить, триггеров меньше", - отметил источник.

Сообщается, что накануне президентских выборов 2024 года такая "тревожность" Кремлю не нужна: "Она влияет на настроения людей, у части из них она может перерасти в протестные настроения. Такие будут голосовать против [Путина] или не пойдут на выборы", - говорит источник.

При этом близкие к Кремлю собеседники издания оговорились, что ничего не знают о том, будет ли новая волна мобилизации в принципе.