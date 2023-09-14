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Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві – найбільший не в Гаазі

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 15:22
Міжнародний кримінальний суд відкрив офіс у Києві – найбільший не в Гаазі
Андрій Костін (л) та Карім Хан на пресконференції, ОГП

У Києві розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду – найбільше представництво МКС за межами Гааги.

Джерело: пресслужба Офісу генпрокурора із посиланням на заяву генпрокурора Андрія Костіна і прокурора МКС Каріма Хана на спільній пресконференції

Пряма мова Костіна: "Це нова глава нашої співпраці. Робота офісу допоможе посилити взаємодію між Україною та Міжнародним кримінальним судом. Підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців". 

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Деталі: ОГП повідомляє, що польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Пряма мова Каріма Хана: "Те, що ми бачимо у питаннях партнерства МКС з Україною, розбудови партнерства з громадянським суспільством, з іншими державами-членами ООН, державними та недержавними учасниками МКС, – це не просто іскра. 

Це світанок нового часу, в якому ми повинні проявити, і ми проявляємо, витримку та наполегливість, аби наші слова не були порожніми словами. Їх відчувають постраждалі як в Україні, де я маю честь зараз бути, в так і в усьому світі". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Про відкриття офісу МКС в Україні у березні цього року повідомив президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо:

  • В березні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, вважаючи його винним у незаконній депортації тисяч дітей з України.
  •  Видача ордера означає, що Путіна можуть заарештувати, якщо він поїде до будь-якої країни-учасниці Міжнародного кримінального суду.

Теми: судКиївГаазький трибуналОфіс генпрокурора
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