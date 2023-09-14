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Международный уголовный суд открыл офис в Киеве – самый большой за пределами Гааги

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 15:22
Международный уголовный суд открыл офис в Киеве – самый большой за пределами Гааги
Андрей Костин (л) и Карим Хан на пресс-конференции, ОГП

В Киеве начал работу полевой офис Международного уголовного суда - это самое большое представительство МУС за пределами Гааги.

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора со ссылкой на заявление генпрокурора Андрея Костина и прокурора МУС Карима Хана на совместной пресс-конференции

Прямая речь Костина: "Это новая глава нашего сотрудничества. Работа офиса поможет усилить взаимодействие между Украиной и Международным уголовным судом. Повысит эффективность и оперативность реагирования на преступления, которые россия продолжает ежедневно совершать против Украины и украинцев". 

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Детали: ОГП сообщает, что полевой офис Международного уголовного суда в Украине является крупнейшим представительством МУС за пределами Гааги.

Прямая речь Карима Хана: "То, что мы видим в вопросах партнерства МУС с Украиной, развития партнерства с гражданским обществом, с другими государствами-членами ООН, государственными и негосударственными участниками МУС, - это не просто искра. 

Это рассвет нового времени, в котором мы должны проявить, и мы проявляем, выдержку и настойчивость, чтобы наши слова не были пустыми словами. Их чувствуют пострадавшие как в Украине, где я имею честь сейчас быть, так и во всем мире". 

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Предыстория: 

  • Об открытии офиса МУС в Украине в марте этого года сообщил президент Владимир Зеленский.

Напомним:

  • В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.
  •  Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-участницу Международного уголовного суда.

Темы: судКиевГаагский трибуналОфис генпрокурора
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