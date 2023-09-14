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В МЗС пояснили, чому немає причин продовжувати заборону на імпорт зерна до ЄС

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 16:25
В МЗС пояснили, чому немає причин продовжувати заборону на імпорт зерна до ЄС
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО PIXABAY.COM

Україна розраховує, що після 15 вересня, коли спливе термін заборони на експорт зернових до ЄС, європейська сторона скасує усі обмеження на українську сільськогосппродукцію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар речника МЗС Олега Ніколенка у Facebook

Деталі: За його словами, в Єврокомісії немає підстав продовжувати заборону через п’ять основних причин:

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1. Україна та Євросоюз створили спільну координаційну платформу, в рамках якої пропрацювали всі застереження з боку деяких європейських країн.

2. Експорт української сільськогосподарської продукції не є причиною дестабілізації європейського ринку.

Незважаючи на заборону Єврокомісії та тривалу відсутність імпорту українських зернових, проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані, зазначає речник МЗС.

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У коментарі наголошується, що необхідно, аби, насамперед, їхні уряди знайшли національні рішення, і точно не за рахунок обмежень для України, для чого Брюссель має низку інструментів підтримки.

3. Сьогоднішнє рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових лише підтверджує безпідставність односторонніх обмежувальних заходів.

4. Штучне обмеження українського експорту грає на руку РФ, яка є конкурентом України на світових ринках зерна.

У коментарі зазначається, що для РФ заборон на ринку ЄС немає, тоді як скорочення поставок українського зерна означає можливість для Росії заробляти більше грошей на війну проти України.

5. Заборона на імпорт в принципі протиправна, адже вона порушує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципи і норми Єдиного ринку ЄС.

В МЗС України також привітали рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових, та закликало інші сусідні з Україною держави-члени ЄС наслідувати цьому прикладу.

Коментуючи закінчення терміну дії заборони на імпорт українського зерна, у Єврокомісії заявили, що рішення на рівні ЄС поки немає.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.  

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Теми: МЗСзерно
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