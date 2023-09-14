Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД объяснили, почему нет причин продлевать запрет на импорт зерна в ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 16:25
В МИД объяснили, почему нет причин продлевать запрет на импорт зерна в ЕС
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО PIXABAY.COM

Украина рассчитывает, что после 15 сентября, когда истечет срок запрета на экспорт зерновых в ЕС, европейская сторона отменит все ограничения на украинскую сельхозпродукцию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий представителя МИД Олега Николенко в Facebook

Детали: По его словам, у Еврокомиссии нет оснований продолжать запрет по пяти основным причинам:

Реклама:

1. Украина и Евросоюз создали совместную координационную платформу, в рамках которой проработали все предостережения со стороны некоторых европейских стран.

2. Экспорт украинской сельскохозяйственной продукции не является причиной дестабилизации европейского рынка.

Несмотря на запрет Еврокомиссии и длительное отсутствие импорта украинских зерновых, проблемы фермеров Словакии, Польши, Румынии и Венгрии не были урегулированы, отмечает спикер МИД.

ВИДЕО ДНЯ

По его словам, необходимо, чтобы, прежде всего, их правительства нашли национальные решения, и точно не за счет ограничений для Украины, для чего Брюссель имеет ряд инструментов поддержки.

3. Сегодняшнее решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых лишь подтверждает безосновательность односторонних ограничительных мер.

4. Искусственное ограничение украинского экспорта играет на руку РФ, которая является конкурентом Украины на мировых рынках зерна.

Спикер МИД указал, что для РФ запретов на рынке ЕС нет, тогда как сокращение поставок украинского зерна означает возможность для России зарабатывать больше денег на войну против Украины.

5. Запрет на импорт в принципе противоправен, ведь он нарушает Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, а также принципы и нормы Единого рынка ЕС.

В МИД Украины также приветствовали решение Болгарии возобновить импорт украинских зерновых, и призвало другие соседние с Украиной государства-члены ЕС последовать этому примеру.

Комментируя окончание срока действия запрета на импорт украинского зерна, в Еврокомиссии заявили, что решения на уровне ЕС пока нет.

Правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Темы: МИДзерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
МИД
Лавров и глава МИД Китая в Москве "обменяются мнениями" насчет Украины
Глава МИД Германии приехала в Украину: это четвертый визит с начала полномасштабной войны
Украина разочарована декларацией G20: в МИД подсказали верные формулировки
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: