Російські олігархи і компанії, які допомагають війську РФ, потрапили у новий пакет санкцій США

Міністерство фінансів США в четвер оголосило черговий пакет санкцій проти російських олігархів, посадовців і компаній, причетних до військово-промислового комплексу Росії, що сприяють її агресії проти України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресреліз американського Мінфіну

Деталі: Загалом до санкційного списку Міністерства фінансів США додались майже 100 фізичних та юридичних осіб. Державний департамент США окремо запровадив візові обмеження проти понад 70 росіян.

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"Сьогоднішні санкції спрямовані на осіб, які отримують вигоду та підтримують жорстоку війну, яку Росія почала проти України", – підкреслюється в повідомленні.

Серед них російські олігархи: президент російського виробника рухомого складу АТ "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарєв, який має зв’язки з міністром оборони РФ Сергеєм Шойгу, і його дружина Ольга; а також бізнес-партнер Бокарєва Іскандар Махмудов, засновник АТ "Уральська гірничо-металургійна компанія", та його син Джахангір.

Персональні санкції США також стосуються заступника Шойгу Алексєя Криворучка, головного конструктора авіаційного двигунобудівного науково-технічного комплексу "Союз" й члена ради директорів Балашихинського літейно-механічного заводу (теж під санкціями) Мкртича Окрояна і його родину.

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Крім того, під обмеження потрапила низка компаній російського ВПК: Гаврилов-Ямський машинобудівний завод "Агат" АТ "Звєзда", яке входить до складу "Ростеху", Науково-дослідний інститут машинобудування та Ульяновський патронний завод.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США послідовно запроваджують санкції проти російських громадян і компаній, причетних до російського військово-промислового комплексу.

Цього тижня на тлі візиту лідера КНДР Кім Чен Ина в Росію Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.