Российские олигархи и компании, помогающие войску РФ, попали в новый пакет санкций США
Министерство финансов США в четверг объявило очередной пакет санкций против российских олигархов, должностных лиц и компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России, способствующих ее агрессии против Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прессрелиз американского Минфина
Детали: Всего в санкционный список Министерства финансов США добавились почти 100 физических и юридических лиц. Государственный департамент США отдельно ввел визовые ограничения против более 70 россиян.
"Сегодняшние санкции направлены на лиц, которые получают выгоду и поддерживают жестокую войну, которую Россия начала против Украины", – подчеркивается в сообщении.
Среди них российские олигархи: президент российского производителя подвижного состава АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, который имеет связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и его жена Ольга; а также бизнес-партнер Бокарева Искандар Махмудов, основатель АО "Уральская горно-металлургическая компания", и его сын Джахангир.
Персональные санкции США также касаются заместителя Шойгу Алексея Криворучко, главного конструктора авиационного двигателестроительного научно-технического комплекса "Союз" и члена совета директоров Балашихинского литейно-механического завода (тоже под санкциями) Мкртича Окрояна и его семью.
Кроме того, под ограничения попал ряд компаний российского ВПК: Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" АО "Звезда", которое входит в состав "Ростеха", Научно-исследовательский институт машиностроения и Ульяновский патронный завод.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США последовательно вводят санкции против российских граждан и компаний, причастных к российскому военно-промышленному комплексу.
На этой неделе на фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.