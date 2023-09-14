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Российские олигархи и компании, помогающие войску РФ, попали в новый пакет санкций США

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 18:08
Российские олигархи и компании, помогающие войску РФ, попали в новый пакет санкций США

Министерство финансов США в четверг объявило очередной пакет санкций против российских олигархов, должностных лиц и компаний, причастных к военно-промышленному комплексу России, способствующих ее агрессии против Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на прессрелиз американского Минфина

Детали: Всего в санкционный список Министерства финансов США добавились почти 100 физических и юридических лиц. Государственный департамент США отдельно ввел визовые ограничения против более 70 россиян.

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"Сегодняшние санкции направлены на лиц, которые получают выгоду и поддерживают жестокую войну, которую Россия начала против Украины", – подчеркивается в сообщении.

Среди них российские олигархи: президент российского производителя подвижного состава АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев, который имеет связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, и его жена Ольга; а также бизнес-партнер Бокарева Искандар Махмудов, основатель АО "Уральская горно-металлургическая компания", и его сын Джахангир.

Персональные санкции США также касаются заместителя Шойгу Алексея Криворучко, главного конструктора авиационного двигателестроительного научно-технического комплекса "Союз" и члена совета директоров Балашихинского литейно-механического завода (тоже под санкциями) Мкртича Окрояна и его семью.

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Кроме того, под ограничения попал ряд компаний российского ВПК: Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" АО "Звезда", которое входит в состав "Ростеха", Научно-исследовательский институт машиностроения и Ульяновский патронный завод.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США последовательно вводят санкции против российских граждан и компаний, причастных к российскому военно-промышленному комплексу.

На этой неделе на фоне визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.

Темы: санкцииСШАолигархиРосcия
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