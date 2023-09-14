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СБУ: в Києві викрили ексадвоката, який закликав захопити владу в Україні

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 18:12
СБУ: в Києві викрили ексадвоката, який закликав захопити владу в Україні
фото, надане УП джерелом

Служба безпеки України заявляє, що викрила у Києві ексадвоката, який "працював" на Телеграм-канал "Вагнера" і закликав захопити владу в Україні.

Джерело: СБУ, Київська міська прокуратура, співрозмовники УП в правоохоронних органах.

Дослівно спецслужба: "Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві колишнього адвоката, який публічно закликав до насильницького захоплення державної влади в Україні. Його ворожу агітацію підхоплювали інтернет-ресурси спецслужб РФ, щоб розхитати обстановку в нашій державі і деморалізувати українських воїнів на фронті".

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Деталі: За даними джерел УП, йдеться про Сергія Крижанівського.

За даними слідства, він позиціонував себе як "лідер громадської думки" та провокував людей до громадських заворушень під виглядом "протестних" мітингів.

Для цього фігурант записував численні відеосюжети, які викладав на власному Ютуб-каналі із загальною аудиторією у понад 100 тис. користувачів.

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У цих відео їхній автор намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України та підбурював громадян до силових дій з метою повалення конституційного ладу в нашій державі, зазначають у спецслужбі.

Встановлено, що "відеозвернення" фігуранта одразу підхоплювали російські інтернет-ресурси, серед яких Телеграм-канали "вагнерівців".

Ворожі пропагандисти подавали сюжети псевдоактивіста як "позицію" пересічних громадян України і тим самим намагалися зашкодити міжнародному іміджу нашої держави, зазначають в СБУ.

 

За висновками експертизи, публічні матеріали фігуранта підтверджують його підривну діяльність на користь країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру в публічних закликах до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшуки.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю, зазначає прокуратура.

Встановлюються всі обставини злочину.

Теми: СБУКиївпрокуратура
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