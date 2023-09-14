СБУ: в Киеве разоблачили экс-адвоката, который призывал захватить власть в Украине

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила в Киеве экс-адвоката, который "работал" на Телеграмм-канал "Вагнера" и призывал захватить власть в Украине.

Источник: СБУ, Киевская городская прокуратура, собеседники УП в правоохранительных органах.

Дословно спецслужба: "Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили в Киеве бывшего адвоката, который публично призывал к насильственному захвату государственной власти в Украине. Его враждебную агитацию подхватывали интернет-ресурсы спецслужб РФ, чтобы расшатать обстановку в нашем государстве и деморализовать украинских воинов на фронте".

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Детали: По данным источников УП, речь идет о Сергее Крыжановском.

По данным следствия, он позиционировал себя как "лидер общественного мнения" и провоцировал людей к общественным беспорядкам под видом "протестных" митингов.

Для этого фигурант записывал многочисленные видеосюжеты, которые выкладывал на собственном Ютуб-канале с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.

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В этих видео их автор пытался дискредитировать высшее военно-политическое руководство Украины и подстрекал граждан к силовым действиям с целью свержения конституционного строя в нашем государстве, отмечают в спецслужбе.

Установлено, что "видеообращение" фигуранта сразу подхватывали российские интернет-ресурсы, среди которых Телеграмм-каналы "вагнеровцев".

Вражеские пропагандисты подавали сюжеты псевдоактивиста как "позицию" рядовых граждан Украины и тем самым пытались навредить международному имиджу нашего государства, отмечают в СБУ.

По заключению экспертизы, публичные материалы фигуранта подтверждают его подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространении материалов с призывами к совершению таких действий.

По месту жительства фигуранта правоохранители провели обыски.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля, отмечает прокуратура.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.