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Нова спецпредставниця США розповіла, чим буде займатися в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 19:14
Нова спецпредставниця США розповіла, чим буде займатися в Україні
Пенні Пріцкер під час візиту до Києва, у період роботи міністеркою торгівлі США. Фото зі сторінки посольства США в Україні

Повноваження спецпредставниці США з економічної відбудови України Пенні Пріцкер полягають у роботі з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Джерело: Пріцкер в інтерв’ю "Європейській правді"

Спецпредставниця розповіла, що до її завдань входить робота з урядом України, з урядом США та послом Бріджит Брінкс, а також іншими союзниками у питаннях, пов’язаних з економічним відновленням України.  

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Складовою її завдань буде також робота з приватним сектором. Крім того, Пріцкер буде входити до міжвідомчої донорської координаційної платформи і там співпрацюватиме з урядами інших країн-союзниць, Єврокомісією та міжнародними фінансовими установами, приватним сектором.

Пряма мова: "Буде окремий фокус на реформах, що стосуються прозорості та підзвітності відбудови – це зміни регуляторного середовища, правоохоронних органів, судової системи, у сфері боротьби з корупцією, управління держпідприємствами тощо.

Я прагну переконати компанії в різних секторах економіки – в енергетиці, транспорті, логістиці, сільському господарстві, виробництві критично важливих матеріалів та ІТ-технологіях – інвестувати в Україну. Треба, щоби бізнес зрозумів, що зараз є можливості для інвестицій в Україну.

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І, звичайно, це вимагає спілкування як з Конгресом, де я комунікуватиму успіхи України зараз та після війни, так і з діаспорою в США щодо можливостей, які існують в Україні".

Що передувало: Про призначення спецпредставниці з питань відбудови України президент США Джо Байден оголосив 14 вересня. 

Читайте також повний текст інтерв'ю:  "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

Теми: СШАдопомога Україні
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