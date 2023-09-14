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Новый спецпредставитель США рассказала, чем будет заниматься в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 19:14
Новый спецпредставитель США рассказала, чем будет заниматься в Украине
Пенни Прицкер во время визита в Киев, в период работы министром торговли США. Фото со страницы посольства США в Украине

Полномочия спецпредставителя США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заключаются в работе с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

Источник: Прицкер в интервью "Европейской правде"

Детали: Спецпредставительница рассказала, что в ее задачи входит работа с правительством Украины, с правительством США и послом Бриджит Бринкс, а также другими союзниками в вопросах, связанных с экономическим восстановлением Украины.

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Составляющей ее задач будет также работа с частным сектором. Кроме того, Прицкер будет входить в межведомственную донорскую координационную платформу и там будет сотрудничать с правительствами других стран-союзниц, Еврокомиссией и международными финансовыми учреждениями, частным сектором.

Прямая речь: "Будет отдельный фокус на реформах, касающихся прозрачности и подотчетности восстановления - это изменения регуляторной среды, правоохранительных органов, судебной системы, в сфере борьбы с коррупцией, управления госпредприятиями и тому подобное.

Я стремлюсь убедить компании в различных секторах экономики - в энергетике, транспорте, логистике, сельском хозяйстве, производстве критически важных материалов и ИТ-технологиях - инвестировать в Украину. Надо, чтобы бизнес понял, что сейчас есть возможности для инвестиций в Украину.

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И, конечно, это требует общения как с Конгрессом, где я буду коммуницировать успехи Украины сейчас и после войны, так и с диаспорой в США относительно возможностей, которые существуют в Украине".

Что предшествовало: О назначении спецпредставителя по вопросам восстановления Украины президент США Джо Байден объявил 14 сентября.

Читайте также полный текст интервью: "Теперь, чтобы Украина получала средства, США будут выдвигать условия по реформам"

Темы: СШАпомощь Украине
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