Кулеба: Розраховуємо, що Єврокомісія дотримається слова і скасує ембарго на зерно

Україна розраховує на скасування Європейською комісією обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції, термін дії яких спливає 15 вересня.

Джерело: очільник МЗС Дмитро Кулеба у Twitter, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Україна розраховує, що Єврокомісія дотримається свого слова і завтра скасує всі обмеження на український сільськогосподарський експорт".

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Деталі: Міністр додав, що жодна форма продовження обмежень для України не є прийнятною, "оскільки це підірве принципи єдиного ринку, Угоду про асоціацію і довіру до зобов’язань ЄС".

Передісторія:

Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

У червні виконавчий орган ЄС вирішив продовжити обмеження до 15 вересня, пообіцявши, що це буде останнім таким рішенням. Наразі ж там кажуть, що поки не ухвалили остаточного рішення.

Тим не менш, уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу Світової організації торгівлі.