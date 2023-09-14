Кулеба: Рассчитываем, что Еврокомиссия сдержит слово и отменит эмбарго на зерно
Четверг, 14 сентября 2023, 19:44
Украина рассчитывает на отмену Европейской комиссией ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, срок действия которых истекает 15 сентября.
Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter, цитирует "Европейская правда"
Прямая речь: "Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт".
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Детали: Министр добавил, что ни одна форма продолжения ограничений для Украины не является приемлемой, "поскольку это подорвет принципы единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС".
Предыстория:
- Еврокомиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС - Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.
- В июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением. Пока же там говорят, что пока не приняли окончательного решения.
- Тем не менее, правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.
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