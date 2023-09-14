Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба: Рассчитываем, что Еврокомиссия сдержит слово и отменит эмбарго на зерно

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 19:44

Украина рассчитывает на отмену Европейской комиссией ограничений на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, срок действия которых истекает 15 сентября.

Источник: глава МИД Дмитрий Кулеба в Twitter, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Украина рассчитывает, что Еврокомиссия сдержит свое слово и завтра отменит все ограничения на украинский сельскохозяйственный экспорт".

Реклама:

Детали: Министр добавил, что ни одна форма продолжения ограничений для Украины не является приемлемой, "поскольку это подорвет принципы единого рынка, Соглашение об ассоциации и доверие к обязательствам ЕС".

Предыстория:

  • Еврокомиссия ввела временное ограничение на импорт украинской сельхозпродукции в пять государств-членов ЕС - Польшу, Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию. Те утверждали, что украинское зерно бьет по их рынку и вредит фермерам.
  • В июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением. Пока же там говорят, что пока не приняли окончательного решения.
  • Тем не менее, правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: зерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
зерно
В МИД объяснили, почему нет причин продлевать запрет на импорт зерна в ЕС
Агроимпорт из Украины: парламент Болгарии поддержал отмену запрета
Генсек ООН собирается обсудить "зерновую сделку" с Зеленским, Эрдоганом и Лавровым
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: