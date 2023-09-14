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Після падінь уламків "Шахедів" Румунія ще більше обмежила польоти на кордоні з Україною

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 20:36
Після падінь уламків Шахедів Румунія ще більше обмежила польоти на кордоні з Україною
ВИБУХ НА РУМУНСЬКІЙ ТЕРИТОРІЇ. ФОТО З FACEBOOK ОЛЕГА НІКОЛЕНКА

У четвер 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії спільно з Міністерством транспорту та інфраструктури оголосило про додаткові обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до кордону з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву румунського оборонного відомства

Деталі: Обмеження почали діяти з 13 вересня й стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац й охоплюватимуть територію на відстані 20-30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.

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У визначеній зоні повітряного простору Румунії заборонено польоти будь-яких пілотованих або безпілотних літальних апаратів, окрім як державних повітряних суден.

Міноборони Румунії нагадало, що обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до всього кордону з Україною, запровадили ще з травня 2022 року, але тоді вони поширювались на глибину 8 кілометрів і висоту до 1000 метрів.

Дослівно: "В умовах активізації російських атак на українські порти на Дунаї розширення обмежень необхідне для забезпечення більш ефективного моніторингу та контролю за використанням повітряного простору".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Протягом серпня в Румунії тричі виявляли уламки дронів – ймовірно, російських БПЛА, запущених по українських цілях – біля кордону з Україною. У зв'язку з цим румунська влада висловлювала протест Москві й оголосила про додаткові заходи безпеки для жителів довколишніх населених пунктів.
  • У ніч проти 13 вересня мешканці румунських сіл у цьому районі вперше отримали повідомлення RO-Alert під час атаки російських безпілотників на українські міста над Дунаєм.

Теми: ШахедРумуніявійна
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