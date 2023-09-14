Після падінь уламків "Шахедів" Румунія ще більше обмежила польоти на кордоні з Україною

У четвер 14 вересня Міністерство національної оборони Румунії спільно з Міністерством транспорту та інфраструктури оголосило про додаткові обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до кордону з Україною.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву румунського оборонного відомства

Деталі: Обмеження почали діяти з 13 вересня й стосуються регіону Північна Добруджа між містами Суліна та Галац й охоплюватимуть територію на відстані 20-30 кілометрів від румунсько-українського кордону до висоти 4000 метрів.

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У визначеній зоні повітряного простору Румунії заборонено польоти будь-яких пілотованих або безпілотних літальних апаратів, окрім як державних повітряних суден.

Міноборони Румунії нагадало, що обмеження польотів у повітряному просторі, прилеглому до всього кордону з Україною, запровадили ще з травня 2022 року, але тоді вони поширювались на глибину 8 кілометрів і висоту до 1000 метрів.

Дослівно: "В умовах активізації російських атак на українські порти на Дунаї розширення обмежень необхідне для забезпечення більш ефективного моніторингу та контролю за використанням повітряного простору".

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