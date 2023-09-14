После падения обломков "Шахедов" Румыния еще больше ограничила полеты на границе с Украиной

В четверг 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии совместно с Министерством транспорта и инфраструктуры объявило о дополнительных ограничениях полетов в воздушном пространстве, прилегающем к границе с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление румынского оборонного ведомства

Детали: Ограничения начали действовать с 13 сентября и касаются региона Северная Добруджа между городами Сулина и Галац и будут охватывать территорию на расстоянии 20-30 километров от румынско-украинской границы до высоты 4000 метров.

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В определенной зоне воздушного пространства Румынии запрещены полеты любых пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов, кроме как государственных воздушных судов.

Минобороны Румынии напомнило, что ограничения полетов в воздушном пространстве, прилегающем ко всей границе с Украиной, ввели еще с мая 2022 года, но тогда они распространялись на глубину 8 километров и высоту до 1000 метров.

Дословно: "В условиях активизации российских атак на украинские порты на Дунае расширение ограничений необходимо для обеспечения более эффективного мониторинга и контроля за использованием воздушного пространства".

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