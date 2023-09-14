Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

После падения обломков "Шахедов" Румыния еще больше ограничила полеты на границе с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 20:36
После падения обломков Шахедов Румыния еще больше ограничила полеты на границе с Украиной
ВЗРЫВ НА РУМЫНСКОЙ ТЕРРИТОРИИ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ОЛЕГА НИКОЛЕНКО

В четверг 14 сентября Министерство национальной обороны Румынии совместно с Министерством транспорта и инфраструктуры объявило о дополнительных ограничениях полетов в воздушном пространстве, прилегающем к границе с Украиной.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление румынского оборонного ведомства

Детали: Ограничения начали действовать с 13 сентября и касаются региона Северная Добруджа между городами Сулина и Галац и будут охватывать территорию на расстоянии 20-30 километров от румынско-украинской границы до высоты 4000 метров.

Реклама:

В определенной зоне воздушного пространства Румынии запрещены полеты любых пилотируемых или беспилотных летательных аппаратов, кроме как государственных воздушных судов.

Минобороны Румынии напомнило, что ограничения полетов в воздушном пространстве, прилегающем ко всей границе с Украиной, ввели еще с мая 2022 года, но тогда они распространялись на глубину 8 километров и высоту до 1000 метров.

Дословно: "В условиях активизации российских атак на украинские порты на Дунае расширение ограничений необходимо для обеспечения более эффективного мониторинга и контроля за использованием воздушного пространства".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В течение августа в Румынии трижды обнаруживали обломки дронов – вероятно, российских БПЛА, запущенных по украинским целям – у границы с Украиной. В связи с этим румынские власти выражали протест Москве и объявили о дополнительных мерах безопасности для жителей близлежащих населенных пунктов.
  • В ночь на 13 сентября жители румынских сел в этом районе впервые получили сообщение RO-Alert во время атаки российских беспилотников на украинские города над Дунаем.

Темы: ШахедРумыниявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Все новости...
Шахед
Россияне ночью атаковали Днепропетровскую область "Шахедами": обломки дронов наделали вреда
Россия запустила новую порцию "Шахедов" по Украине
Румыния вызвала руководителя дипмиссии РФ из-за новых обломков дрона на своей территории
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: