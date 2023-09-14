Київ запропонував скликати Раду Україна-НАТО, щоб обговорити енергобезпеку

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 14 вересня запропонувала скликати Раду Україна-НАТО для обговорення енергетичної безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду України

Деталі: Стефанішина й Столтенберг у Брюсселі обговорили реалізацію рішень саміту НАТО у Вільнюсі, а також нагальні потреби України для протистояння повномасштабній російській агресії.

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Йшлось зокрема про адаптацію Річної національної програми (РНП), яка має стати інструментом оцінки прогресу Києва у впровадженні стандартів Альянсу й основою для ухвалення рішення про членство.

Сторони також обговорили Дорожню карту взаємосумісності України та НАТО, яка має містити детальні кроки на підтримку реформ сектору безпеки і оборони держави та гармонізувати його з відповідними процесами оборонного планування країн Альянсу.

Віцепрем’єрка нагадала і про Раду Україна-НАТО – новий формат взаємодії Києва з Альянсом, погоджений на Вільнюському саміті. У липні поточного року після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи відбулось перше позачергове засідання Ради.

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Стефанішина наголосила, що Україна розглядає Раду насамперед як інструмент інтеграції з Альянсом, та запропонувала найближчим часом провести її засідання з питань енергетичної безпеки з огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України.

Віцепрем'єрка раніше заявила, що Україна не отримала більшого на Вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність. Також вона вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.