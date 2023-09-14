Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Київ запропонував скликати Раду Україна-НАТО, щоб обговорити енергобезпеку

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 21:21
Київ запропонував скликати Раду Україна-НАТО, щоб обговорити енергобезпеку
фото з Х Стефанішиної

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом 14 вересня запропонувала скликати Раду Україна-НАТО для обговорення енергетичної безпеки.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу уряду України

Деталі: Стефанішина й Столтенберг у Брюсселі обговорили реалізацію рішень саміту НАТО у Вільнюсі, а також нагальні потреби України для протистояння повномасштабній російській агресії.

Реклама:

Йшлось зокрема про адаптацію Річної національної програми (РНП), яка має стати інструментом оцінки прогресу Києва у впровадженні стандартів Альянсу й основою для ухвалення рішення про членство.

Сторони також обговорили Дорожню карту взаємосумісності України та НАТО, яка має містити детальні кроки на підтримку реформ сектору безпеки і оборони держави та гармонізувати його з відповідними процесами оборонного планування країн Альянсу.

Віцепрем’єрка нагадала і про Раду Україна-НАТО – новий формат взаємодії Києва з Альянсом, погоджений на Вільнюському саміті. У липні поточного року після одностороннього виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи відбулось перше позачергове засідання Ради.

ВІДЕО ДНЯ

Стефанішина наголосила, що Україна розглядає Раду насамперед як інструмент інтеграції з Альянсом, та запропонувала найближчим часом провести її засідання з питань енергетичної безпеки з огляду на можливу активізацію російських атак на енергетичний комплекс України.

Віцепрем'єрка раніше заявила, що Україна не отримала більшого на Вільнюському саміті НАТО, оскільки лідери країн Альянсу не ризикнули взяти на себе занадто велику відповідальність. Також вона вважає, що Україна буде готова до членства в ЄС за 2 роки, а до вступу в НАТО – навіть раніше.

Теми: енергетикаНАТОвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
енергетика
Україна розраховує на підтримку Словаччини щодо імпорту електроенергії взимку
Міноборони Британії назвало важливим етапом відхід України від російського ядерного палива
Партнери пообіцяли Україні більше "гепардів" для захисту енергомережі – президент
Останні новини
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
09:33
Ще понад 500 росіян знищені в Україні
Усі новини...
Реклама: