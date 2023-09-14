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Киев предложил созвать Совет Украина-НАТО, чтобы обсудить энергобезопасность

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 21:21
Киев предложил созвать Совет Украина-НАТО, чтобы обсудить энергобезопасность
фото из Х Стефанишиной

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом 14 сентября предложила созвать Совет Украина-НАТО для обсуждения энергетической безопасности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Украины

Детали: Стефанишина и Столтенберг в Брюсселе обсудили реализацию решений саммита НАТО в Вильнюсе, а также насущные потребности Украины для противостояния полномасштабной российской агрессии.

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Речь шла в частности об адаптации Годовой национальной программы (ГНП), которая должна стать инструментом оценки прогресса Киева во внедрении стандартов Альянса и основой для принятия решения о членстве.

Стороны также обсудили Дорожную карту совместимости Украины и НАТО, которая должна содержать детальные шаги в поддержку реформ сектора безопасности и обороны государства и гармонизировать его с соответствующими процессами оборонного планирования стран Альянса.

Вице-премьер напомнила и о Совете Украина-НАТО – новом формате взаимодействия Киева с Альянсом, согласованном на Вильнюсском саммите. В июле текущего года после одностороннего выхода России из Черноморской зерновой инициативы состоялось первое внеочередное заседание Совета.

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Стефанишина отметила, что Украина рассматривает Совет прежде всего как инструмент интеграции с Альянсом, и предложила в ближайшее время провести его заседание по вопросам энергетической безопасности, учитывая возможную активизацию российских атак на энергетический комплекс Украины.

Вице-премьер ранее заявила, что Украина не получила большего на Вильнюсском саммите НАТО, поскольку лидеры стран Альянса не рискнули взять на себя слишком большую ответственность. Также она считает, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года, а к вступлению в НАТО – даже раньше.

Темы: энергетикаНАТОвойна
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