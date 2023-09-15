Будівництво газового хабу у Туреччині затримується через суперечки з Росією

Спроба Росії створити газовий хаб у Туреччині затримується через розбіжності щодо того, хто має відповідати за нього.

Джерело: Reuters

Деталі: Джерело, знайоме з ситуацією, повідомило, що план створення газового хабу було відкладено, оскільки Москва й Анкара сварилися за контроль над ним.

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Інше джерело, близьке до підконтрольного Кремлю газового гіганта "Газпром", також визнало "проблему" з питаннями управління.

"Газпром" і міністерство енергетики Туреччини не відповіли журналістам на запити про коментарі.

Росія розглядає хаб, як спосіб змінити маршрут експорту свого газу, коли європейські країни різко скоротили закупівлі. У Москві сподіваються продати частину газу через Туреччину країнам, які не бажають купувати напряму в Росії.

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Наразі Москва постачає газ до Туреччини через трубопроводи "Блакитний потік" і "Турецький потік" через Чорне море. Газ через "Турецький потік" також йде на подальший експорт до Південної та Східної Європи, включаючи Угорщину, Грецію, Боснію і Герцеговину, Румунію та Сербію.

На зустрічі зі своїм турецьким колегою Таїпом Ердоганом 4 вересня Путін заявив, що "Газпром" передав турецькій енергетичній компанії BOTAS дорожню карту для хабу.

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