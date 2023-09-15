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Строительство газового хаба в Турции задерживается из-за споров с Россией

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 01:02
Строительство газового хаба в Турции задерживается из-за споров с Россией
Фото: The Moscow times

Попытка России создать газовый хаб в Турции задерживается из-за разногласий относительно того, кто должен отвечать за него. 

Источник: Reuters

Детали: Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что план создания газового хаба был отложен, поскольку Москва и Анкара ссорились за контроль над ним.

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Другой источник, близкий к подконтрольному Кремлю газовому гиганту "Газпром", также признал "проблему" с вопросами управления.

"Газпром" и министерство энергетики Турции не ответили журналистам на запросы о комментариях.

Россия рассматривает хаб, как способ изменить маршрут экспорта своего газа, когда европейские страны резко сократили закупки. В Москве надеются продать часть газа через Турцию странам, которые не желают покупать напрямую у России.

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Сейчас Москва поставляет газ в Турцию через трубопроводы "Голубой поток" и "Турецкий поток" через Черное море. Газ через "Турецкий поток" также идет на дальнейший экспорт в Южную и Восточную Европу, включая Венгрию, Грецию, Боснию и Герцеговину, Румынию и Сербию.

На встрече со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом 4 сентября Путин заявил, что "Газпром" передал турецкой энергетической компании BOTAS дорожную карту для хаба.

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Темы: РосcияТурциягаз
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