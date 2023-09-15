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По Сумщині ворог бив з артилерії, мінометів, АГС і дронів

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 02:04
По Сумщині ворог бив з артилерії, мінометів, АГС і дронів
РУЙНУВАННЯ НА СУМЩИНІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Впродовж минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумської області, загалом зафіксовано 151 вибух. 

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.

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По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, по Хотінській мінометом.

На Білопільську громаду росіяни скинули 6 мін. Також зафіксовано обстріли з АГС (9 вибухів) та артилерії (15 вибухів).

У Середино-Будській громаді були артилерійський (5 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли. 

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Краснопільська громада зазнала мінометного обстрілу (48 вибухів), влучання дроном типу FPV (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (12 вибухів) та артилерії (3 вибухи). Крім того, з БпЛА скинуто боєприпаси типу ВОГ, внаслідок пошкоджено нежитлову будівлю.

У Новослобідській громаді був обстріл з РСЗВ (11 вибухів). У Миропільській громаді з БпЛА скинуто 1 ВОГ. 

По Есманській громаді ворог бив з мінометів (15 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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