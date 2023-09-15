Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

По Сумщині ворог бив з артилерії, мінометів, АГС і дронів

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 02:04
По Сумщині ворог бив з артилерії, мінометів, АГС і дронів
РУЙНУВАННЯ НА СУМЩИНІ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОВА

Впродовж минулої доби росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння Сумської області, загалом зафіксовано 151 вибух. 

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Telegram

Деталі: обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Білопільська, Середино-Будська, Краснопільська, Новослобідська, Миропільська, Есманська громади.

Реклама:

По Великописарівській громаді ворог бив з артилерії, по Хотінській мінометом.

На Білопільську громаду росіяни скинули 6 мін. Також зафіксовано обстріли з АГС (9 вибухів) та артилерії (15 вибухів).

У Середино-Будській громаді були артилерійський (5 вибухів) та мінометний (3 вибухи) обстріли. 

ВІДЕО ДНЯ

Краснопільська громада зазнала мінометного обстрілу (48 вибухів), влучання дроном типу FPV (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (12 вибухів) та артилерії (3 вибухи). Крім того, з БпЛА скинуто боєприпаси типу ВОГ, внаслідок пошкоджено нежитлову будівлю.

У Новослобідській громаді був обстріл з РСЗВ (11 вибухів). У Миропільській громаді з БпЛА скинуто 1 ВОГ. 

По Есманській громаді ворог бив з мінометів (15 вибухів).

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Сумська область
Обстріли Сумщини: росіяни скидали ВОГ і запускали некеровані ракети
Над Сумщиною вночі збили 3 "Шахеди" – ОВА
10 прикордонних громад Сумщини обстріляли росіяни за день
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: