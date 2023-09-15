По Сумской области враг бил из артиллерии, минометов, АГС и дронов

За прошедшие сутки россияне совершили 26 обстрелов приграничья Сумской области, всего зафиксировано 151 взрыв.

Источник: Сумская областная военная администрация в Telegram

Детали: обстрелам подверглись Великописаревская, Хотинская, Белопольская, Середино-Будская, Краснопольская, Новослободская, Миропольская, Эсманская громады.

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По Великописаревской громаде враг бил из артиллерии, по Хотинской минометом.

На Белопольскую громаду россияне сбросили 6 мин. Также зафиксированы обстрелы из АГС (9 взрывов) и артиллерии (15 взрывов).

В Середино-Будской громаде были артиллерийский (5 взрывов) и минометный (3 взрыва) обстрелы.

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Краснопольская громада подверглась минометному обстрелу (48 взрывов), попаданию дроном типа FPV (4 взрыва), обстрелам из РСЗО (12 взрывов) и артиллерии (3 взрыва). Кроме того, с БпЛА сброшены боеприпасы типа ВОГ, в результате повреждено нежилое здание.

В Новослободской громаде был обстрел из РСЗО (11 взрывов), в Миропольской громаде с БпЛА сброшен 1 ВОГ. По Эсманской громаде враг бил из минометов (15 взрывов).