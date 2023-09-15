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Радник голови ОП повідомив, що Коломойському вручили третю підозру

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 02:41
Радник голови ОП повідомив, що Коломойському вручили третю підозру
Ігор Коломойський, фото GETTY IMAGES

Українському олігарху і бізнесмену Ігорю Коломойському повідомлено ще одну, вже третю підозру. 

Джерело: радник голови Офісу президента Сергій Лещенко у Telegram

Деталі: за словами Лещенка, це результат розслідування, яке здійснювало Бюро економічної безпеки.

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Відповідно до документів, Коломойський підозрюється:

 - у організації підробки документів на переказ коштів,

 - у організації заволодіння чужим майном шляхом, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах,

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 - у набутті та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник столичної філії "Приватбанку" Сергій Волков та інші службові особи столичної філії та головного офісу "Приватбанку". 

Коломойський, як організатор, та інші члени групи розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами "Приватбанку". Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу "Приватбанку", їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами, тощо.

Штучне внесення готівкових коштів від імені Коломойського відбувалося у період з 26 березня 2013 по 18 лютого 2014 на загальну суму 5 мільярдів 878 мільйонів гривень.

У подальшому безготівкові кошти у сумі 5,878 мільярдів гривень легалізували, перерахувавши їх на низці адресатів:

- ТОВ "ФК ДНIПРО", 

- на власний рахунок Коломойского,

- організації "ОБ'ЄДНАНА ЄВРЕЙСЬКА ОБЩИНА УКРАЇНИ",

- ТОВ "ПРОТОН-21",

- ТОВ "ЮБІ",

- ТОВ "ФК ГАМБИТ",

- ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА",

- поповнення власного карткового рахунку в "ПРИВАТБАНКУ",

- на банківський рахунок в АТ "АЙБОКС БАНК" з подальшим перерахуванням коштів на рахунки компаній-нерезидентів:

- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),

- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),

- FIELDFISHER LLP (Велика Британія),

- NOMEA LAW FIRM (Швейцарія).

Передісторія: 

  • 2 вересня Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
  • Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень.
  • Детективи НАБУ за погодження САП 7 вересня повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи. 
  • 8 вересня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура на 2 доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.
  • Йому загрожує до 12 років ув'язнення 

Теми: КоломойськийолігархиНАБУСБУ
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