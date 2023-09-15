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Советник главы ОП сообщил, что Коломойскому вручили третье подозрение

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 02:41
Советник главы ОП сообщил, что Коломойскому вручили третье подозрение
Игорь Коломойский, фото GETTY IMAGES

Украинскому олигарху и бизнесмену Игорю Коломойскому сообщено еще одно, уже третье подозрение. 

Источник: советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram

Детали: по словам Лещенко, это результат расследования, которое осуществляло Бюро экономической безопасности.

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Согласно документам, Коломойский подозревается:

 - в организации подделки документов на перевод средств,

 - в организации завладения чужим имуществом путем, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах,

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 - в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Досудебным расследованием установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала "Приватбанка" Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса "Приватбанка". 

Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "Приватбанка". Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса "Приватбанка", их учета, оформления перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами и тому подобное.

Искусственное внесение наличных средств от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 по 18 февраля 2014 на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен.

В дальнейшем безналичные средства в сумме 5,878 миллиардов гривен легализовали, перечислив их на ряд адресатов:

- ООО "ФК ДНЕПРО", 

- на собственный счет Коломойского,

- на адрес организации "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЕВРЕЙСКАЯ ОБЩИНА УКРАИНЫ",

- ТОВ "ПРОТОН-21",

- ООО "ЮБИ",

- ООО "ФК ГАМБИТ",

- ПАТ "НПК-ГАЛИЧИНА",

- пополнение собственного карточного счета в "ПРИВАТБАНКЕ",

- банковского счета в АО "АЙБОКС БАНК" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов:

- MARKS AND SOKOLOV LLC (США),

- HUGHES HUBBARD AND REED LLP (США),

- FIELDFISHER LLP (Великобритания),

- NOMEA LAW FIRM (Швейцария).

Предыстория: 

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Детективы НАБУ по согласованию САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы.

Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 суток наложили арест на активы и имущество бывшего бенефициарного владельца ПриватБанка - олигарха Игоря Коломойского.

Коломойскому грозит до 12 лет заключения.

Темы: КоломойскийолигархиНАБУСБУ
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