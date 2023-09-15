Ворожі ударні БпЛА долетіли на захід України

У ніч на 15 вересня у низці областей України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Дослівно: "Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!"

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Деталі: Згодом про небезпеку повідомили у Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

О 5.02 загрозу застосування ударних дронів оголосили у Вінницькій та Черкаській областях. У цей же час повітряну тривогу скасували у Дніпропетровській області.

О 5.33 стало відомо, що група ворожих ударних БпЛА у повітряному просторі Вінниччини і рухається у північно-західному напрямку.

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О 5.53 у Хмельницькій та Чернівецькій областях також оголошено загрозу застосування ворогом ударних БпЛА.

О 6.26 ударні БпЛА долетіли до Житомирської, Тернопільської та Рівненської областей, там оголошено тривогу.

Близько 7.00 у Хмельницькій області почала працювати протиповітряна оборона.