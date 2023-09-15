Вражеские ударные БпЛА долетели на запад Украины

В ночь на 15 сентября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Николаевская, Херсонская области - угроза применения врагом ударных БпЛА!"

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Детали: Позже об опасности сообщили в Днепропетровской Кировоградской областях.

В 5.02 угрозу применения ударных дронов объявили в Винницкой и Черкасской областях. В это же время воздушная тревога была отменена в Днепропетровской области.

В 5.33 стало известно, что группа вражеских ударных БпЛА в воздушном пространстве Винницкой области и движется в северо-западном направлении.

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В 5.53 в Хмельницкой и Черновицкой областях также объявлена угроза применения врагом ударных БпЛА.

В 6.26 ударные БпЛА долетели до Житомирской, Тернопольской и Ровенской областей, там объявлена тревога.

Около 7.00 в Хмельницкой области начала работать противовоздушная оборона.