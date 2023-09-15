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Якщо КНДР поставить боєприпаси Росії, вона стане співучасником вбивств українців – Пентагон

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 05:58
Якщо КНДР поставить боєприпаси Росії, вона стане співучасником вбивств українців – Пентагон
заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, AP Photo/Andrew Harnik

Будь-яка країна, яка підтримує Росію у війні в Україні, буде співучасником вбивств невинних українських цивільних людей, посадовців та військових, які перебувають на полі бою.

Джерело: заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу у четвер

Деталі: Сінгх зауважила, що Росія перебуває у відчайдушному стані оскільки шукає боєприпаси у Північної Кореї. 

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Пряма мова Сінгх: "Ми стежимо за ситуацією. Ми публічно оприлюднили наші застереження Північній Кореї. Передача Росії будь-якого виду зброї знову порушило б резолюцію Ради безпеки ООН, за яку сама ж Росія голосувала. Тож ми заохочуємо, щоб Північна Корея не укладала угод з Росією щодо надання будь-якого типу боєприпасів, бо це призведе до подальшої ескалації".

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Теми: КНДРРосіязброя
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