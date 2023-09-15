Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Если КНДР поставит боеприпасы России, она станет соучастником убийств украинцев – Пентагон

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 05:58
Если КНДР поставит боеприпасы России, она станет соучастником убийств украинцев – Пентагон
заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, AP Photo/Andrew Harnik

Любая страна, которая поддерживает Россию в войне в Украине, будет не только продолжать конфликт, но и будет соучастником убийств невинных украинских гражданских людей, чиновников и военных, находящихся на поле боя.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг

Детали: Сингх отметила, что Россия находится в отчаянном состоянии поскольку ищет боеприпасы у Северной Кореи. 

Реклама:

Прямая речь Сингх: "Мы следим за ситуацией. Мы публично обнародовали наши предостережения Северной Корее. Передача России любого вида оружия снова нарушила бы резолюцию Совета безопасности ООН, за которую сама же Россия голосовала. Поэтому мы призываем, чтобы Северная Корея не заключала соглашений с Россией о предоставлении любого типа боеприпасов, потому что это приведет к дальнейшей эскалации".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: КНДРРосcияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
СМИ: Зеленский планирует встретиться с Байденом и посетить Генассамблею ООН
Украинские пилоты в сентябре начнут языковую подготовку на авиабазе в Техасе
Российских военных вытеснили еще с нескольких позиций возле Бахмута – ISW
В Украине погиб командир элитного российского полка
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: