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Если КНДР поставит боеприпасы России, она станет соучастником убийств украинцев – Пентагон

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 05:58
Если КНДР поставит боеприпасы России, она станет соучастником убийств украинцев – Пентагон
заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, AP Photo/Andrew Harnik

Любая страна, которая поддерживает Россию в войне в Украине, будет не только продолжать конфликт, но и будет соучастником убийств невинных украинских гражданских людей, чиновников и военных, находящихся на поле боя.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг

Детали: Сингх отметила, что Россия находится в отчаянном состоянии поскольку ищет боеприпасы у Северной Кореи. 

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Прямая речь Сингх: "Мы следим за ситуацией. Мы публично обнародовали наши предостережения Северной Корее. Передача России любого вида оружия снова нарушила бы резолюцию Совета безопасности ООН, за которую сама же Россия голосовала. Поэтому мы призываем, чтобы Северная Корея не заключала соглашений с Россией о предоставлении любого типа боеприпасов, потому что это приведет к дальнейшей эскалации".

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Темы: КНДРРосcияоружие
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