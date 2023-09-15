Если КНДР поставит боеприпасы России, она станет соучастником убийств украинцев – Пентагон

Любая страна, которая поддерживает Россию в войне в Украине, будет не только продолжать конфликт, но и будет соучастником убийств невинных украинских гражданских людей, чиновников и военных, находящихся на поле боя.

Источник: заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге в четверг

Детали: Сингх отметила, что Россия находится в отчаянном состоянии поскольку ищет боеприпасы у Северной Кореи.

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Прямая речь Сингх: "Мы следим за ситуацией. Мы публично обнародовали наши предостережения Северной Корее. Передача России любого вида оружия снова нарушила бы резолюцию Совета безопасности ООН, за которую сама же Россия голосовала. Поэтому мы призываем, чтобы Северная Корея не заключала соглашений с Россией о предоставлении любого типа боеприпасов, потому что это приведет к дальнейшей эскалации".

Предыстория:

Ким Чен Ын и Владимир Путин в среду встретились на космодроме "Восточный". В день приезда Кима в РФ КНДР запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.

В ЕС заявили, что готовы принять меры против КНДР, если та будет оказывать России поддержку в ее войне против Украины.