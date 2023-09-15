Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поцілили у транспортний об’єкт на Нікопольщині

Ірина БалачукП'ятниця, 15 вересня 2023, 07:58

Росіяни били з артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині − у результаті обстрілу пошкодили об’єкт інфраструктури.

Джерело: голова Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак у Telegram, місцеве видання "Перший міський. Кривий ріг"

Пряма мова Лисака: "Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури".

Реклама:

Деталі: За даними "Першого міського. Кривий ріг" росіяни поцілили по транспортному об’єкту.

Також через обстріли зайнялася суха трава − пожежу оперативно загасили.

Били росіяни і по Марганецькій громаді. Постраждалих немає.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьвійнатранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
Дніпропетровська область
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину "Шахедами": уламки дронів наробили шкоди
Повітряні сили вночі знищили 13 ворожих дронів
На Дніпропетровщині застрелили чоловіка: поліція проводить спецоперацію
Останні новини
11:08
Президентка Грузії відмовилась позбавляти громадянства ексгенпрокурора з паспортом РФ
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
Усі новини...
Реклама: