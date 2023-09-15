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Росіяни поцілили у транспортний об’єкт на Нікопольщині

Ірина БалачукП'ятниця, 15 вересня 2023, 07:58

Росіяни били з артилерії по Нікопольському району на Дніпропетровщині − у результаті обстрілу пошкодили об’єкт інфраструктури.

Джерело: голова Дніпропетровсьої ОВА Сергій Лисак у Telegram, місцеве видання "Перший міський. Кривий ріг"

Пряма мова Лисака: "Уночі від атак знову потерпала Нікопольщина. Ворог двічі накрив район з важкої артилерії. У Червоногригорівській громаді російські окупанти пошкодили об'єкт інфраструктури".

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Деталі: За даними "Першого міського. Кривий ріг" росіяни поцілили по транспортному об’єкту.

Також через обстріли зайнялася суха трава − пожежу оперативно загасили.

Били росіяни і по Марганецькій громаді. Постраждалих немає.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнатранспорт
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