Россияне попали в транспортный объект на Никопольщине
Пятница, 15 сентября 2023, 07:58
Россияне били из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области − в результате обстрела повредили объект инфраструктуры.
Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, местное издание "Первый городской. Кривой рог"
Прямая речь Лысака: "Ночью от атак снова страдала Никопольщина. Враг дважды накрыл район из тяжелой артиллерии. В Красногригорьевской общине российские оккупанты повредили объект инфраструктуры".
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Детали: По данным "Первого городского. Кривой рог", россияне попали по транспортному объекту.
Также из-за обстрелов загорелась сухая трава − пожар оперативно потушили.
Били россияне и по Марганецкой общине. Пострадавших нет.
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