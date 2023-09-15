Россияне попали в транспортный объект на Никопольщине

Россияне били из артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области − в результате обстрела повредили объект инфраструктуры.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, местное издание "Первый городской. Кривой рог"

Прямая речь Лысака: "Ночью от атак снова страдала Никопольщина. Враг дважды накрыл район из тяжелой артиллерии. В Красногригорьевской общине российские оккупанты повредили объект инфраструктуры".

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Детали: По данным "Первого городского. Кривой рог", россияне попали по транспортному объекту.

Также из-за обстрелов загорелась сухая трава − пожар оперативно потушили.

Били россияне и по Марганецкой общине. Пострадавших нет.