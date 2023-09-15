Втрати росіян перевалили за 271 тисячу військових
П'ятниця, 15 вересня 2023, 08:17
Росія продовжує зазнавати втрат у війні − лише за минулу добу оборонці України знищили 470 окупантів, 28 артилерійських систем ворога, 13 танків та 4 ББМ.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб,
- танків ‒ 4 612 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 8 814 (+4) од,
- артилерійських систем − 5 972 (+28) од,
- РСЗВ − 774 (+5) од,
- засобів ППО ‒ 521 (+4) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 714 (+17) од,
- крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34) од,
- спеціальної техніки − 889 (+0) од.
Дані уточнюються.