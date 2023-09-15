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Втрати росіян перевалили за 271 тисячу військових

Ірина БалачукП'ятниця, 15 вересня 2023, 08:17
Втрати росіян перевалили за 271 тисячу військових
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу

Росія продовжує зазнавати втрат у війні − лише за минулу добу оборонці України знищили 470 окупантів, 28 артилерійських систем ворога, 13 танків та 4 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.09.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 271 440 (+470) осіб,
  • танків ‒ 4 612 (+13) од,
  • бойових броньованих машин − 8 814 (+4) од,
  • артилерійських систем − 5 972 (+28) од,
  • РСЗВ − 774 (+5) од,
  • засобів ППО ‒ 521 (+4) од,
  • літаків  – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 714 (+17) од,
  • крилатих ракет − 1 455 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 492 (+34) од,
  • спеціальної техніки − 889 (+0) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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