Потери россиян перевалили за 271 тысячу военных
Пятница, 15 сентября 2023, 08:17
Россия продолжает нести потери в войне − только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 470 оккупантов, 28 артиллерийских систем врага, 13 танков и 4 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава − около 271 440 (+470) человек,
- танков − 4 612 (+13) ед,
- боевых бронированных машин − 8 814 (+4) ед,
- артиллерийских систем − 5 972 (+28) ед,
- РСЗО − 774 (+5) ед,
- средств ПВО − 521 (+4) ед,
- самолетов − 315 (+0) ед,
- вертолетов − 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 714 (+17) ед,
- крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 8 492 (+34) ед,
- специальной техники − 889 (+0) ед.
Данные уточняются.