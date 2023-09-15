Потери россиян перевалили за 271 тысячу военных

Россия продолжает нести потери в войне − только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 470 оккупантов, 28 артиллерийских систем врага, 13 танков и 4 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.23 ориентировочно составили:

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личного состава − около 271 440 (+470) человек,

танков − 4 612 (+13) ед,

боевых бронированных машин − 8 814 (+4) ед,

артиллерийских систем − 5 972 (+28) ед,

РСЗО − 774 (+5) ед,

средств ПВО − 521 (+4) ед,

самолетов − 315 (+0) ед,

вертолетов − 316 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 714 (+17) ед,

крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,

кораблей/катеров − 20 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 8 492 (+34) ед,

специальной техники − 889 (+0) ед.

Данные уточняются.