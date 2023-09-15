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Потери россиян перевалили за 271 тысячу военных

Ирина БалачукПятница, 15 сентября 2023, 08:17
Потери россиян перевалили за 271 тысячу военных
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба

Россия продолжает нести потери в войне − только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 470 оккупантов, 28 артиллерийских систем врага, 13 танков и 4 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.09.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 271 440 (+470) человек,
  • танков − 4 612 (+13) ед,
  • боевых бронированных машин − 8 814 (+4) ед,
  • артиллерийских систем − 5 972 (+28) ед,
  • РСЗО − 774 (+5) ед,
  • средств ПВО − 521 (+4) ед,
  • самолетов − 315 (+0) ед,
  • вертолетов − 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 4 714 (+17) ед,
  • крылатых ракет − 1 455 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 20 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 8 492 (+34) ед,
  • специальной техники − 889 (+0) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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