Дуда повідомив, що планує зустріч із Зеленським у Нью-Йорку

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що через кілька днів зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Дуди PAP

Пряма мова президента Польщі: "Ми домовилися про зустріч у Нью-Йорку через кілька днів з президентом України Володимиром Зеленським. Серед іншого, ми будемо говорити про зерно".

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Деталі: Він підкреслив, що Польща не зацікавлена в тому, щоб українське зерно продавалося на її ринку, бо країна "повинна захищати свої інтереси", але додав, що водночас Польща намагається допомогти Україні.

Передісторія:

Єврокомісія запровадила тимчасове обмеження на імпорт української сільгосппродукції до п'яти держав-членів ЄС – Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ті стверджували, що українське зерно б'є по їхньому ринку й шкодить фермерам.

У червні виконавчий орган ЄС вирішив продовжити обмеження до 15 вересня, пообіцявши, що це буде останнім таким рішенням. Наразі ж там кажуть, що поки не ухвалили остаточного рішення.

Уряд Польщі 12 вересня ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі