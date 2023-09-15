Дуда сообщил, что планирует встречу с Зеленским в Нью-Йорке

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Дуды PAP

Прямая речь президента Польши: "Мы договорились о встрече в Нью-Йорке через несколько дней с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, мы будем говорить о зерне".

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Детали: Он подчеркнул, что Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на ее рынке, потому что страна "должна защищать свои интересы", но добавил, что в то же время Польша пытается помочь Украине.

Предыстория:

Как известно в июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением. Пока же там говорят, что пока не приняли окончательного решения.

Тем не менее, правительство Польши 12 сентября приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.

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