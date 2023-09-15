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Дуда сообщил, что планирует встречу с Зеленским в Нью-Йорке

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 08:51
Дуда сообщил, что планирует встречу с Зеленским в Нью-Йорке
Президенты Зеленский и Дуда. Фото ОП

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Дуды PAP

Прямая речь президента Польши: "Мы договорились о встрече в Нью-Йорке через несколько дней с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, мы будем говорить о зерне".

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Детали: Он подчеркнул, что Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на ее рынке, потому что страна "должна защищать свои интересы", но добавил, что в то же время Польша пытается помочь Украине. 

Предыстория:

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши

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Темы: ДудаЗеленскийзерно
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