Дуда сообщил, что планирует встречу с Зеленским в Нью-Йорке
Пятница, 15 сентября 2023, 08:51
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Дуды PAP
Прямая речь президента Польши: "Мы договорились о встрече в Нью-Йорке через несколько дней с президентом Украины Владимиром Зеленским. Среди прочего, мы будем говорить о зерне".
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Детали: Он подчеркнул, что Польша не заинтересована в том, чтобы украинское зерно продавалось на ее рынке, потому что страна "должна защищать свои интересы", но добавил, что в то же время Польша пытается помочь Украине.
Предыстория:
- Как известно в июне исполнительный орган ЕС решил продлить ограничения до 15 сентября, пообещав, что это будет последним таким решением. Пока же там говорят, что пока не приняли окончательного решения.
- Тем не менее, правительство Польши 12 сентября приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж Всемирной торговой организации.
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