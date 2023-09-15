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Повітряні сили вночі знищили всі 17 "Шахедів", які атакували Хмельниччину

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 08:58
Повітряні сили вночі знищили всі 17 Шахедів, які атакували Хмельниччину
ФОТО: GETTY IMAGES

Повітряні сили вночі знищили усі 17 ворожих безпілотників Shahed, які атакували Хмельницьку область.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ 

Дослівно: "Вночі ворог атакував Україну ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – РФ).

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Усього зафіксовано пуски 17 ударних БпЛА, які по різних маршрутах рухались у напрямку Хмельниччини. Усі 17 "Шахедів" знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування". 

Деталі: Повітряні сили повідомили, що залучалась винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил та інших складових Сил оборони.

 
Повітряні сили

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Зранку Повітряні сили повідомляли, що в Хмельницькій області працювала ППО.

Теми: Повітряні сили ЗСУХмельниччинабезпілотникиППО
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