Воздушные силы ночью уничтожили все 17 "Шахедов", которые атаковали Хмельницкую область

Воздушные силы ночью уничтожили все 17 вражеских беспилотников Shahed, которые атаковали Украину.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Ночью враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф).

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Всего зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования".

Детали: Воздушные силы сообщили, что привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.

Воздушные силы

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