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Воздушные силы ночью уничтожили все 17 "Шахедов", которые атаковали Хмельницкую область

Татьяна ЛозовенкоПятница, 15 сентября 2023, 08:58
Воздушные силы ночью уничтожили все 17 Шахедов, которые атаковали Хмельницкую область
ФОТО: GETTY IMAGES

Воздушные силы ночью уничтожили все 17 вражеских беспилотников Shahed, которые атаковали Украину.

Источник: Воздушные силы ВСУ 

Дословно: "Ночью враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф).

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Всего зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования". 

Детали: Воздушные силы сообщили, что привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.

 
Воздушные силы

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром Воздушные силы сообщали, что в Хмельницкой области работала ПВО.

Темы: Воздушные силы ВСУХмельнитчинабеспилотникиПВО
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