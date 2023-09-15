Воздушные силы ночью уничтожили все 17 "Шахедов", которые атаковали Хмельницкую область
Пятница, 15 сентября 2023, 08:58
Воздушные силы ночью уничтожили все 17 вражеских беспилотников Shahed, которые атаковали Украину.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Ночью враг атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - рф).
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Всего зафиксировано пуски 17 ударных БпЛА, которые по разным маршрутам двигались в направлении Хмельницкой области. Все 17 "Шахедов" уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования".
Детали: Воздушные силы сообщили, что привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных сил и других составляющих Сил обороны.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- Утром Воздушные силы сообщали, что в Хмельницкой области работала ПВО.