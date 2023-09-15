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Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції в НАТО через "образливе" відео

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 09:22
Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції в НАТО через образливе відео
ПРАПОР НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Угорщина погрожує зупинити приєднання Швеції до НАТО через нібито образливий 10-хвилинний шведський відеоролик.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Euobserver

Деталі: Відеоролик "безумовно, не сприяє виконанню вашої вимоги, яку ви постійно висуваєте", заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто особисто міністру закордонних справ Швеції в листі в четвер (14 вересня), маючи на увазі прохання Швеції до Угорщини ратифікувати її заявку на вступ до НАТО.

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Ролик був "фальшивою інформацією" про те, що "демократія в Угорщині останніми роками відступає", додав Сійярто у своїй офіційній скарзі.

Образливе відео було знято UR, шведським суспільним освітнім мовником, на контент якого уряд Швеції немає впливу.

У ньому не сказано нічого такого, що не було б широко визнано в Європі.

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Європейська комісія ініціювала санкції проти Угорщини та утримала мільярди євро через бандитське правління прем'єр-міністра Віктора Орбана. Європейський парламент заявив, що Угорщина "більше не є повноцінною демократією".

Але в четвер половина уряду Орбана несподівано виступила проти короткометражного шведського фільму.

"Шокуюче освітнє відео, схвалене шведським урядом, з нападками на Угорщину! Як ми можемо переконати угорських депутатів підтримати членство Швеції в НАТО, коли нашу демократію постійно ставлять під сумнів, ображаючи наших виборців?", – обурився головний політичний радник прем'єр-міністра Балаж Орбан.

Гергей Гуяш, старший депутат від правлячої партії, додав: "Якщо фільм демонструється в державних школах, це означає, що Швеція робить все, щоб перешкодити Угорщині ратифікувати свій вступ до НАТО".

Раптове збурення сталося після того, як Угорщина на саміті НАТО в липні заявила, що готова приступити до ратифікації.

За словами Агнеси Вадаї, депутата парламенту від опозиційної партії "Демократична коаліція", очевидний розворот змушує країну виглядати безглуздо на міжнародній арені.

Членство Швеції в НАТО досі не ратифікували Туреччина та Угорщина. Тривалий час саме Анкара відігравала основну роль у блокуванні шведського вступу через нібито потурання терористам з боку Стокгольма, а також після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину.

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Теми: УгорщинаНАТОШвеція
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