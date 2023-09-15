Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції в НАТО через "образливе" відео
Угорщина погрожує зупинити приєднання Швеції до НАТО через нібито образливий 10-хвилинний шведський відеоролик.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на Euobserver
Деталі: Відеоролик "безумовно, не сприяє виконанню вашої вимоги, яку ви постійно висуваєте", заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто особисто міністру закордонних справ Швеції в листі в четвер (14 вересня), маючи на увазі прохання Швеції до Угорщини ратифікувати її заявку на вступ до НАТО.
Ролик був "фальшивою інформацією" про те, що "демократія в Угорщині останніми роками відступає", додав Сійярто у своїй офіційній скарзі.
Образливе відео було знято UR, шведським суспільним освітнім мовником, на контент якого уряд Швеції немає впливу.
У ньому не сказано нічого такого, що не було б широко визнано в Європі.
Європейська комісія ініціювала санкції проти Угорщини та утримала мільярди євро через бандитське правління прем'єр-міністра Віктора Орбана. Європейський парламент заявив, що Угорщина "більше не є повноцінною демократією".
Але в четвер половина уряду Орбана несподівано виступила проти короткометражного шведського фільму.
"Шокуюче освітнє відео, схвалене шведським урядом, з нападками на Угорщину! Як ми можемо переконати угорських депутатів підтримати членство Швеції в НАТО, коли нашу демократію постійно ставлять під сумнів, ображаючи наших виборців?", – обурився головний політичний радник прем'єр-міністра Балаж Орбан.
Гергей Гуяш, старший депутат від правлячої партії, додав: "Якщо фільм демонструється в державних школах, це означає, що Швеція робить все, щоб перешкодити Угорщині ратифікувати свій вступ до НАТО".
Раптове збурення сталося після того, як Угорщина на саміті НАТО в липні заявила, що готова приступити до ратифікації.
За словами Агнеси Вадаї, депутата парламенту від опозиційної партії "Демократична коаліція", очевидний розворот змушує країну виглядати безглуздо на міжнародній арені.
Членство Швеції в НАТО досі не ратифікували Туреччина та Угорщина. Тривалий час саме Анкара відігравала основну роль у блокуванні шведського вступу через нібито потурання терористам з боку Стокгольма, а також після низки акцій зі спаленням Корану у Швеції, що розлютило багато мусульманських країн, зокрема й Туреччину.
Що передувало:
- У липні на Вільнюському саміті НАТО Туреччина погодилась розблокувати процес ратифікації вступу Швеції до Альянсу в обмін на допомогу у зближенні з Європейським Союзом.
- Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що передасть ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО на розгляд парламенту в жовтні, коли законодавчий орган збереться після літніх канікул.
- Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Швеція остаточно стане членом Альянсу восени цього року.