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Венгрия угрожает блокировать вступление Швеции в НАТО из-за "оскорбительного" видео

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 09:22
Венгрия угрожает блокировать вступление Швеции в НАТО из-за оскорбительного видео
ПРАПОР НАТО. ФОТО GETTY IMAGES

Венгрия угрожает остановить присоединение Швеции к НАТО из-за якобы оскорбительного 10-минутного шведского видеоролика.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Euobserver

Детали: Видеоролик "безусловно, не способствует выполнению вашего требования, которое вы постоянно выдвигаете", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто лично министру иностранных дел Швеции в письме в четверг (14 сентября), имея в виду просьбу Швеции к Венгрии ратифицировать ее заявку на вступление в НАТО.

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Ролик был "фальшивой информацией" о том, что "демократия в Венгрии в последние годы отступает", добавил Сийярто в своей официальной жалобе.

Оскорбительное видео было снято UR, шведским общественным образовательным вещателем, на контент которого правительство Швеции не влияет.

В нем не сказано ничего такого, что не было бы широко признано в Европе.

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Европейская комиссия инициировала санкции против Венгрии и удержала миллиарды евро из-за бандитского правления премьер-министра Виктора Орбана. Европейский парламент заявил, что Венгрия "больше не является полноценной демократией".

Но в четверг половина правительства Орбана неожиданно выступила против короткометражного шведского фильма.

"Шокирующее образовательное видео, одобренное шведским правительством, с нападками на Венгрию! Как мы можем убедить венгерских депутатов поддержать членство Швеции в НАТО, когда нашу демократию постоянно ставят под сомнение, оскорбляя наших избирателей?", – возмутился главный политический советник премьер-министра Балаж Орбан.

Гергей Гуяш, старший депутат от правящей партии, добавил: "Если фильм демонстрируется в государственных школах, это означает, что Швеция делает все, чтобы помешать Венгрии ратифицировать свое вступление в НАТО".

Внезапное возмущение произошло после того, как Венгрия на саммите НАТО в июле заявила, что готова приступить к ратификации.

По словам Агнесы Вадаи, депутата парламента от оппозиционной партии "Демократическая коалиция", очевидный разворот заставляет страну выглядеть нелепо на международной арене.

Членство Швеции в НАТО до сих пор не ратифицировали Турция и Венгрия. Долгое время именно Анкара играла основную роль в блокировании шведского вступления из-за якобы попустительства террористам со стороны Стокгольма, а также после ряда акций с сожжением Корана в Швеции, что разозлило многие мусульманские страны, в том числе и Турцию.

Что предшествовало:

  • В июле на Вильнюсском саммите НАТО Турция согласилась разблокировать процесс ратификации вступления Швеции в Альянс в обмен на помощь в сближении с Европейским Союзом.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передаст ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО на рассмотрение парламента в октябре, когда он соберется после летних каникул.
  • В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Швеция окончательно станет членом Альянса осенью этого года.

Темы: ВенгрияНАТОШвеция
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