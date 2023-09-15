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Російський десантний корабель знищили, а на відновлення субмарини треба роки − британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 09:47
Російський десантний корабель знищили, а на відновлення субмарини треба роки − британська розвідка
Пошкоджений російський десантний корабель. Фото з Telegram "Кримський вітер"

Підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", які перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках, отримали критичні ушкодження у результаті удару України, повідомляє британська розвідка.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляді Міністерства оборони Британії 15 вересня

Дослівно розвідка: "Незважаючи на те, що Міністерство оборони РФ применшує ступінь пошкодження кораблів, з відкритих джерел відомо, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, а "Ростов", швидше за все, зазнав катастрофічних ушкоджень".

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Деталі: Аналітики вважають, що будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів. 

До того ж, складне завдання з вилучення уламків з сухих доків, найвірогідніше, виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед Чорноморським флотом серйозне завдання щодо підтримки суден в робочому стані.

"Втрата "Ростова" позбавляє Чорноморський флот" одного з чотирьох підводних човнів із крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні та проєктуванні російської могутності на Чорне море та Східне Середземномор'я", – зазначають в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні у Міноборони Британії прокоментували перше в історії України завантаження української АЕС неросійським ядерним паливом.

Теми: КримЧФ Росіївійнарозвідка
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