Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський десантний корабель знищили, а на відновлення субмарини треба роки − британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 09:47
Російський десантний корабель знищили, а на відновлення субмарини треба роки − британська розвідка
Пошкоджений російський десантний корабель. Фото з Telegram "Кримський вітер"

Підводний човен "Ростов-на-Дону" та десантний корабель "Мінськ", які перебували в Севастополі на ремонті в сухих доках, отримали критичні ушкодження у результаті удару України, повідомляє британська розвідка.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляді Міністерства оборони Британії 15 вересня

Дослівно розвідка: "Незважаючи на те, що Міністерство оборони РФ применшує ступінь пошкодження кораблів, з відкритих джерел відомо, що "Мінськ" майже напевно був функціонально зруйнований, а "Ростов", швидше за все, зазнав катастрофічних ушкоджень".

Реклама:

Деталі: Аналітики вважають, що будь-які зусилля з повернення підводного човна до ладу, ймовірно, займуть багато років і коштуватимуть сотні мільйонів доларів. 

До того ж, складне завдання з вилучення уламків з сухих доків, найвірогідніше, виведе їх з ладу на багато місяців. Це поставить перед Чорноморським флотом серйозне завдання щодо підтримки суден в робочому стані.

"Втрата "Ростова" позбавляє Чорноморський флот" одного з чотирьох підводних човнів із крилатими ракетами, які відігравали важливу роль у завданні ударів по Україні та проєктуванні російської могутності на Чорне море та Східне Середземномор'я", – зазначають в огляді.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні у Міноборони Британії прокоментували перше в історії України завантаження української АЕС неросійським ядерним паливом.

Теми: КримЧФ Росіївійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Крим
У ЗСУ повідомляють про удари по двох російських кораблях у Чорному морі
З'явилося відео з пошкодженим напередодні кораблем РФ "Мінськ"
Свіжий знімок із супутника показав пошкоджену під Євпаторією систему ППО
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: