Российский десантный корабль уничтожили, а на восстановление субмарины нужны годы − британская разведка

Подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", которые находились в Севастополе на ремонте в сухих доках, получили критические повреждения в результате удара Украины, сообщает британская разведка.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании 15 сентября

Дословно разведка: "Несмотря на то, что Министерство обороны РФ преуменьшает степень повреждения кораблей, из открытых источников известно, что "Минск" почти наверняка был функционально разрушен, а "Ростов", скорее всего, получил катастрофические повреждения".

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Детали: Аналитики считают, что любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.

К тому же, сложная задача по извлечению обломков из сухих доков, скорее всего, выведет их из строя на многие месяцы. Это поставит перед Черноморским флотом серьезную задачу по поддержанию судов в рабочем состоянии.

"Потеря "Ростова" лишает Черноморский флот" одной из четырех подводных лодок с крылатыми ракетами, которые играли важную роль в нанесении ударов по Украине и проектировании российской мощи на Черное море и Восточное Средиземноморье", − отмечают в обзоре.

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