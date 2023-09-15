МЗС радить Брюсселю поцікавитись, чому Сійярто поширює в Азії брехню проти ЄС
В Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на угорський відеоролик, в якому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нарікає на те, що світ страждає від наслідків війни не через Росію, а через Євросоюз.
Джерело: "Європейська правда" із посиланням на речника МЗС Олег Ніколенко у Facebook
Деталі: Він звернув увагу на заяви Сійярто, який днями відвідав Гонконг, про те, що світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що "Європа глобалізувала конфлікт".
Пряма мова Ніколенка: "На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії".
Більше деталей: За його словами, мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.
Що передувало:
- На початку вересня голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав.
- Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.
- Це вже не вперше представники угорської влади відзначаються заявами в дусі російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.