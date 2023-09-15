МЗС радить Брюсселю поцікавитись, чому Сійярто поширює в Азії брехню проти ЄС

В Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на угорський відеоролик, в якому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нарікає на те, що світ страждає від наслідків війни не через Росію, а через Євросоюз.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на речника МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Він звернув увагу на заяви Сійярто, який днями відвідав Гонконг, про те, що світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що "Європа глобалізувала конфлікт".

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Пряма мова Ніколенка: "На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії".

Більше деталей: За його словами, мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.

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