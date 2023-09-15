Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС радить Брюсселю поцікавитись, чому Сійярто поширює в Азії брехню проти ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 09:57
МЗС радить Брюсселю поцікавитись, чому Сійярто поширює в Азії брехню проти ЄС
ПЕТЕР СІЙЯРТО. ФОТО З FACEBOOK

В Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на угорський відеоролик, в якому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нарікає на те, що світ страждає від наслідків війни не через Росію, а через Євросоюз.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на речника МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Він звернув увагу на заяви Сійярто, який днями відвідав Гонконг, про те, що світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що "Європа глобалізувала конфлікт".

Реклама:

Пряма мова Ніколенка: "На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії".

Більше деталей: За його словами, мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку вересня голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав
  • Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.
  • Це вже не вперше представники угорської влади відзначаються заявами в дусі російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Теми: УгорщинаМЗСЄСАзія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

Усі новини...
Угорщина
Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції в НАТО через "образливе" відео
Заборона української агропродукції: Угорщина обіцяє розширити заходи після 15 вересня
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: