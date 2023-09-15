Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС радить Брюсселю поцікавитись, чому Сійярто поширює в Азії брехню проти ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 09:57
МЗС радить Брюсселю поцікавитись, чому Сійярто поширює в Азії брехню проти ЄС
ПЕТЕР СІЙЯРТО. ФОТО З FACEBOOK

В Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на угорський відеоролик, в якому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нарікає на те, що світ страждає від наслідків війни не через Росію, а через Євросоюз.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на речника МЗС Олег Ніколенко у Facebook

Деталі: Він звернув увагу на заяви Сійярто, який днями відвідав Гонконг, про те, що світ страждає від наслідків війни не тому, що Росія напала на Україну, а тому, що "Європа глобалізувала конфлікт".

Реклама:

Пряма мова Ніколенка: "На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах Росії".

Більше деталей: За його словами, мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку вересня голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав
  • Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.
  • Це вже не вперше представники угорської влади відзначаються заявами в дусі російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.

Теми: УгорщинаМЗСЄСАзія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУдар по командному пункту окупантів у Криму 20 вересня: супутник показав наслідки

фотоНезаконна схема закупівель: йдуть обшуки у посадовця Міноборони – джерело

Україна отримала 1,25 мільярда доларів гранту від США

Ворог знову почав бити по енергетичних об’єктах: наслідки атаки

відеоСпецоперація у Криму: СБУ та ВМС завдали потужного удару по аеродрому "Саки"

відео, фотоУ Черкасах уламки ракети впали на будівлю готелю та ринок, є постраждалі

Усі новини...
Угорщина
Угорщина погрожує блокувати вступ Швеції в НАТО через "образливе" відео
Заборона української агропродукції: Угорщина обіцяє розширити заходи після 15 вересня
Орбан планує керувати Угорщиною до 2034 року - ЗМІ
Останні новини
14:52
Російські спецслужби залучають до псевдомінувань в Україні підлітків – СБУ
14:45
Зеленський про очікування від переговорів у Вашингтоні: Пріоритет – ППО
14:45
Ferrexpo повідомила про арешт часток у двох ГЗК через справу Жеваго
14:45
"Гвардія наступу" просунулась вглиб оборони росіян на півдні
14:36
Український експорт: представники держави та бізнесу обговорять стратегію у Києві 3 жовтня
14:33
Укриття та оцінювання вчителів: Держслужба якості освіти визначила чотири стратегічних завдання
14:28
До судів з виробниками зброї справа не дійшла. Рада вирішила проблему з прибутками оборонних компаній
14:18
У ДБР розповіли, що роблять для розслідування швидкої окупації Півдня
14:04
фотоУдар по командному пункту окупантів у Криму 20 вересня: супутник показав наслідки
13:50
У Словаччині на виборах лідирує антиукраїнська сила, та жодна партія не матиме більшості
Усі новини...
Реклама: