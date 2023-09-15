МИД советует Брюсселю поинтересоваться, почему Сийярто распространяет в Азии ложь против ЕС
В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на венгерский видеоролик, в котором глава МИД Венгрии Петер Сийярто сетует на то, что мир страдает от последствий войны не из-за России, а из-за Евросоюза.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя МИД Олег Николенко в Facebook
Детали: Он обратил внимание на заявления Сийярто, который на днях посетил Гонконг, о том, что мир страдает от последствий войны не потому, что Россия напала на Украину, а потому, что "Европа глобализировала конфликт".
Прямая речь Николенко: "По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России".
Больше деталей: По его словам, речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии.
Что предшествовало:
- На початку вересня голова адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив про необхідність надати Росії якісь "гарантії безпеки" від західних держав.
- Представник канцелярії Віктора Орбана також відзначився низкою заяв в дусі російської пропаганди, зазначивши зокрема, що в України нібито "немає жодних реальних шансів" на повернення окупованих Росією територій.
- Це вже не вперше представники угорської влади відзначаються заявами в дусі російської пропаганди. Зокрема, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що історична можливість приєднання України до НАТО втрачена і необхідно забути про вступ Києва до Альянсу.