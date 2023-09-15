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МИД советует Брюсселю поинтересоваться, почему Сийярто распространяет в Азии ложь против ЕС

"Европейская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 09:57
МИД советует Брюсселю поинтересоваться, почему Сийярто распространяет в Азии ложь против ЕС
ПЕТР СИЙЯРТО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на венгерский видеоролик, в котором глава МИД Венгрии Петер Сийярто сетует на то, что мир страдает от последствий войны не из-за России, а из-за Евросоюза.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя МИД Олег Николенко в Facebook

Детали: Он обратил внимание на заявления Сийярто, который на днях посетил Гонконг, о том, что мир страдает от последствий войны не потому, что Россия напала на Украину, а потому, что "Европа глобализировала конфликт".

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Прямая речь Николенко: "По нашему мнению, в Брюсселе должны запросить объяснения у Будапешта о том, почему венгерский министр распространяет дезинформацию против Европейского Союза в интересах России".

Больше деталей: По его словам, речь здесь уже идет не только об Украине, но и о попытке Венгрии пошатнуть европейские позиции в Азии.

Что предшествовало: 

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Темы: ВенгрияМИДЕСАзия
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