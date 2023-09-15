Фінляндія також не пускатиме машини з російською реєстрацією – ЗМІ
Фінляндія планує заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією, як це раніше зробили країни Балтії.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle
Деталі: Про бажання Фінляндії слідувати загальній більш жорсткій лінії ЄС міністр закордонних справ Еліна Валтонен має повідомити 15 вересня.
Рішення ґрунтується на політиці Європейської Комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на брифінгу 13 вересня пояснив, що обмеження мають більший ефект, коли вони застосовуються разом, і це збільшує ціну, яку Росія платить за війну.
За інформацією Yle, автомобілі, в яких перебуває менше десяти осіб, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон. Існують деякі винятки з цього правила. Коли саме заборона набуде чинності, не повідомляється.
Фінляндія посилила свою візову політику через агресивну війну Росії в Україні. Рух на східному кордоні зменшився, але він все ще залишається відносно завантаженим.
Передісторія:
- 13 вересня повідомлялося, що автомобілі з російськими номерами, як і раніше, можуть в'їжджати до Фінляндії, а повідомлення про конфіскацію машин не відповідають дійсності.
- 8 вересня Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. Там уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речами мандрівників.