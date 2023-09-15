Фінляндія також не пускатиме машини з російською реєстрацією – ЗМІ

Фінляндія планує заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією, як це раніше зробили країни Балтії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на телерадіокомпанію Yle

Деталі: Про бажання Фінляндії слідувати загальній більш жорсткій лінії ЄС міністр закордонних справ Еліна Валтонен має повідомити 15 вересня.

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Рішення ґрунтується на політиці Європейської Комісії, рекомендації щодо втілення якої були випущені тиждень тому. Забороняючи в'їзд легкових автомобілів, зареєстрованих в Росії, Єврокомісія має на меті запобігти ухиленню від санкцій.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна на брифінгу 13 вересня пояснив, що обмеження мають більший ефект, коли вони застосовуються разом, і це збільшує ціну, яку Росія платить за війну.

За інформацією Yle, автомобілі, в яких перебуває менше десяти осіб, зареєстровані в Росії, більше не зможуть перетинати кордон. Існують деякі винятки з цього правила. Коли саме заборона набуде чинності, не повідомляється.

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Фінляндія посилила свою візову політику через агресивну війну Росії в Україні. Рух на східному кордоні зменшився, але він все ще залишається відносно завантаженим.

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