Финляндия тоже не будет пускать машины с российской регистрацией − СМИ
Финляндия планирует запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией, как это ранее сделали страны Балтии.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle
Детали: О желании Финляндии следовать общей более жесткой линии ЕС министр иностранных дел Элина Валтонен должна сообщить 15 сентября.
Решение основывается на политике Европейской Комиссии, рекомендации по воплощению которой были выпущены неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Еврокомиссия имеет целью предотвратить уклонение от санкций.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на брифинге 13 сентября объяснил, что ограничения имеют больший эффект, когда они применяются вместе, и это увеличивает цену, которую Россия платит за войну.
По информации Yle, автомобили, в которых находится менее десяти человек, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу. Существуют некоторые исключения из этого правила. Когда именно запрет вступит в силу, не сообщается.
Финляндия ужесточила свою визовую политику из-за агрессивной войны России в Украине. Движение на восточной границе уменьшилось, но оно все еще остается относительно загруженным.
Предыстория:
- 13 сентября сообщалось, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию, а сообщения о конфискации машин не соответствуют действительности.
- 8 сентября Еврокомиссия опубликовала разъяснения относительно давно примененных ограничений на ввоз и вывоз товаров в или из России. Там уточнили, что под запрет попадают в том числе автомобили и некоторые товары независимо от того, являются ли они личными вещами путешественников.