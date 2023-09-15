Финляндия тоже не будет пускать машины с российской регистрацией − СМИ

Финляндия планирует запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией, как это ранее сделали страны Балтии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию Yle

Детали: О желании Финляндии следовать общей более жесткой линии ЕС министр иностранных дел Элина Валтонен должна сообщить 15 сентября.

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Решение основывается на политике Европейской Комиссии, рекомендации по воплощению которой были выпущены неделю назад. Запрещая въезд легковых автомобилей, зарегистрированных в России, Еврокомиссия имеет целью предотвратить уклонение от санкций.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна на брифинге 13 сентября объяснил, что ограничения имеют больший эффект, когда они применяются вместе, и это увеличивает цену, которую Россия платит за войну.

По информации Yle, автомобили, в которых находится менее десяти человек, зарегистрированные в России, больше не смогут пересекать границу. Существуют некоторые исключения из этого правила. Когда именно запрет вступит в силу, не сообщается.

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Финляндия ужесточила свою визовую политику из-за агрессивной войны России в Украине. Движение на восточной границе уменьшилось, но оно все еще остается относительно загруженным.

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