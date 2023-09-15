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У Росії контрактнику дали 13 років колонії за відмову воювати в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 15 вересня 2023, 11:36
У Росії контрактнику дали 13 років колонії за відмову воювати в Україні
Фото ruadvocate.ru

Суд на Сахаліні засудив контрактника до 13 років колонії суворого режиму за відмову воювати в Україні.

Джерело: Російська служба ВВС news з посиланням на сайт Південно-Сахалінського гарнізонного військового суду

Деталі: Повідомляють, що цього тижня контрактника визнали винним у справі про дезертирство в період мобілізації (ч. 3 ст. 338 КК РФ) і призначили 9 років позбавлення волі.

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Сайт суду пише, що чоловік не з'явився до військової частини, бажаючи "уникнути направлення в зону спеціальної військової операції (так росіяни називають війну проти України − ред.) і дозвільно провести час".

У лютому цього року його вже умовно засуджували у справі про самовільне залишення частини (ч. 5 ст. 337 КК РФ). Тому російському контрактнику призначили покарання у вигляді 13 років колонії суворого режиму.

За даними "Медіазони", йдеться про військовослужбовця Максима Олександровича Кочеткова, 2002 року народження.

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Видання The Insider стверджувало, що Кочетков був серед російських військовослужбовців, яких торік утримували в нелюдських умовах у недіючій колонії в Луганській області України через відмову воювати.

Теми: Росіявійнасудв'язниця
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