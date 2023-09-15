В России контрактнику дали 13 лет колонии за отказ воевать в Украине

Суд на Сахалине приговорил контрактника к 13 годам колонии строгого режима за отказ воевать в Украине.

Источник: Русская служба ВВС news со ссылкой на сайт Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда

Детали: Сообщается, что на этой неделе контрактника признали виновным по делу о дезертирстве в период мобилизации (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и назначили 9 лет лишения свободы.

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Сайт суда пишет, что мужчина не явился в воинскую часть, желая "избежать направления в зону специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) и праздно провести время".

В феврале этого года он уже был условно осужден по делу о самовольном оставлении части (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Поэтому российского контрактника приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

По данным "Медиазоны", речь идет о военнослужащем Максима Александровиче Кочеткове, 2002 года рождения.

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Издание The Insider утверждало, что Кочетков был в числе российских военнослужащих, которых в прошлом году удерживали в бесчеловечных условиях в недействующей колонии в Луганской области Украины из-за отказа воевать.