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Бійців тренували боротися з диверсантами на Київському напрямку

Олена РощінаП'ятниця, 15 вересня 2023, 11:44
Бійців тренували боротися з диверсантами на Київському напрямку
Тренування в Північній оперативній зоні, скриншот із відео Сергія наєва

Для прикордонників та військовослужбовців проведено тренування з контрдиверсійної боротьби на Київському напрямку, також вирішено, що на державному кордоні потрібно встановити відеокамери. 

Джерело: командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у Telegram

Пряма мова: "Проведені тренування сил і засобів контрдиверсійної боротьби на Київському напрямку, зокрема в Чорнобильській зоні. До заходу долучилися підрозділи Державної прикордонної служби України та Збройних Сил України".

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Деталі: У межах заходу Наєв зустрівся з представниками обласних військових адміністрацій Північної операційної зони.

За його словами, захід мав продемонструвати, як необхідно в технічному плані оснащувати державний кордон України і які способи можуть бути застосовані для боротьби з диверсантами на держкордоні у смугах їхніх областей.

Пряма мова: "Разом було вироблено єдиний підхід до проведення робіт із підсилення державного кордону й оснащення його відеокамерами та іншими технічними засобами, які в разі спроб його прориву слугуватимуть хорошою допомогою нашим воїнам для того, щоб точно наносити вогневе ураження ворогові".

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Теми: Київська областьПрикордонна службаЗбройні силикордон
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