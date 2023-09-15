Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Бійців тренували боротися з диверсантами на Київському напрямку

Олена РощінаП'ятниця, 15 вересня 2023, 11:44
Бійців тренували боротися з диверсантами на Київському напрямку
Тренування в Північній оперативній зоні, скриншот із відео Сергія наєва

Для прикордонників та військовослужбовців проведено тренування з контрдиверсійної боротьби на Київському напрямку, також вирішено, що на державному кордоні потрібно встановити відеокамери. 

Джерело: командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв у Telegram

Пряма мова: "Проведені тренування сил і засобів контрдиверсійної боротьби на Київському напрямку, зокрема в Чорнобильській зоні. До заходу долучилися підрозділи Державної прикордонної служби України та Збройних Сил України".

Реклама:

Деталі: У межах заходу Наєв зустрівся з представниками обласних військових адміністрацій Північної операційної зони.

За його словами, захід мав продемонструвати, як необхідно в технічному плані оснащувати державний кордон України і які способи можуть бути застосовані для боротьби з диверсантами на держкордоні у смугах їхніх областей.

Пряма мова: "Разом було вироблено єдиний підхід до проведення робіт із підсилення державного кордону й оснащення його відеокамерами та іншими технічними засобами, які в разі спроб його прориву слугуватимуть хорошою допомогою нашим воїнам для того, щоб точно наносити вогневе ураження ворогові".

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Київська областьПрикордонна службаЗбройні силикордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Київська область
На Київщині призначили нового очільника обласної поліції
Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків
Окупанти намагалися прорвати оборону на Куп’янщині − ОВА
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: